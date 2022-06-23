Двух пострадавших при взрыве на газовой заправке в Талице могут доставить в Екатеринбург

Пострадавшие получили серьезные ожоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Двух пострадавших при взрыве на газовой заправке в Талице мужчин могут доставить на вертолете медицины катастроф в Екатеринбург, пациентов может принять ГКБ № 40.

- Возраст пострадавших пока неизвестен. Один из них в состоянии средней степени тяжести находится в реанимационном отделении, с места ЧП его на скорой увезли в больницу. Второй пострадавший сам обратился к медикам и позже был госпитализирован, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе минздрава по Свердловской области.

Напомним, инцидент произошел днем 23 июня, в результате взрыва начался пожар площадью 70 «квадратов». Предварительно установлено, что возгорание газовоздушной смеси на заправочной станции произошло в ходе работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара.