На днях состоялось два масштабных конкурсных действа, приуроченных ко Дню строителя

Фото: Роман АРЫКИН

Плиточник компании «Атомстройкомплекс» Сергей Беркоз впервые заявился на престижный конкурс профессионального мастерства и забрал «золото», оказавшись лучшим среди лучших.

На днях состоялось сразу два масштабных конкурсных действа: окружной этап по УрФО национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер–2022» и областной конкурс «Славим человека труда». Оба мероприятия приурочены ко Дню строителя, который отметят в августе. В этом году на конкурс заявились 50 строителей из 24-х строительных компаний.

Фото: Роман АРЫКИН

Многие участники уже узнают друг друга. Например, плотники «Атомстройкомплекса» Анатолий Скрипов и Денис Путиенок не впервые пришли на конкурс, и на этот раз – заслуженно взяли «серебро» в номинации «Лучший плотник». Беркоз же сильно волновался и переживал, что совсем недавно переболел, поэтому находится не в лучшей форме. Но, ничего, собрался и продемонстрировал навыки на отлично. Хотя и признает, что в его успехе есть определенный процент везения и удачи, потому что соревнуются люди, которые любят своё дело. И много часов провели на стройке: не менее 10 000 часов практики, как полагается для достижения мастерства.

- У нас в компании каждый год проводят конкурсы для рабочих, - говорит победитель в номинации «Лучший плиточник» С. Беркоз. – Держат в тонусе! Есть свой профсоюз – «Лидер стройки», куда зачисляют лучших. Вообще, здорово строить дома. Мне лично нравится. Всегда видишь результат труда. Чувствуешь, что твоя работа нужна. Есть повод для гордости.

Фото: Роман АРЫКИН

Немногие знают, что на строительство одного дома нужны золотые руки и умные головы представителей более десятка различных специальностей: архитекторов, инженеров-строителей, экономистов, геодезистов, технологов, крановщиков, мастеров монтажных и строительных работ, плотников, столяров; каменщиков, бетонщиков, кровельщиков, штукатуров–маляров, электросварщиков, газосварщиков, облицовщиков для наружных и внутренних работ, и это – далеко не полный список! Ведь еще есть те, кто предложит в новые квартиры качественный текстиль и красивую мебель, кто проложит широкую дорогу к дому или откроет вкусное кафе в шаговой доступности. Строители строят – города растут – жизнь продолжается.

А конкурсы профмастерства для всех сопричастных и вовлеченных – не только отличная возможность себя показать, на других посмотреть, узнать новое и вырасти профессионально. Это еще и наглядный пример, что каждый может достичь больших успехов в своем деле, если будет много и усердно трудиться.