ЕВРАЗ НТМК очищает промышленные водоемы с помощью тропических растений

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

Экологи ЕВРАЗ НТМК высадили в прудок-осветлитель, где отстаивается техническая вода, более 1000 высших водных растений, мощные корни которых впитывают вредные примеси, окисляют и расщепляют их на простые элементы и усваивают как питание.

Бразильская эйхорния, или водный гиацинт, и африканская пистия являются природными фильтрами для воды. Они полностью безопасны для человека, растительного и животного мира, что подтверждено рядом научных исследований. Наиболее благоприятным для таких растений является тропический климат. В водоемах Урала они начинают «работать» при температуре воды выше +12 °С.

Фото предоставлено пресс-службой ЕВРАЗ

В Нижнем Тагиле изучением свойств водного гиацинта и его выращиванием при поддержке ЕВРАЗ НТМК занимаются воспитанники станции юных натуралистов. В этом году они вырастили и высадили в прудки-осветлители вместе с экологами более 100 корней эйхорнии.

Биологические фильтры дополнительно улучшают качество воды в водоемах. В роли основной системы очистки на прудках-осветлителях установлены заградительные боны, маслоловушки и каскады кассетных фильтров, заполненные сорбентом. Эти конструкции исключают попадание загрязняющих веществ в водные объекты.

ЕВРАЗ НТМК ежегодно реализует мероприятия по реабилитации водоемов. Экологи комбината заселяют городские водоемы хлореллой – микроводорослью, очищающей воду. Кроме того, по рекомендации Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства выпускают в Нижнетагильский пруд и в Леневское водохранилище рыб-мелиораторов: толстолобика, сазана и белого амура.