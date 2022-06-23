Специалисты следственного комитета заинтересовались взрывом на газовой заправке в Талице

Экспертиза поможет определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице специалисты следственного комитета заинтересовались взрывом на газовой заправке, который произошел днем 23 июня. В ведомстве сообщают, что в результате инцидента пострадали два человека, они получили ожоги и были госпитализированы.

- Предварительно установлено, что возгорание газовоздушной смеси на заправочной станции произошло в ходе работ по заполнению газом имеющегося на станции резервуара. Следователями устанавливаются все обстоятельства случившегося, - сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

Экспертиза поможет определить степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавших. Известно, что площадь пожара после взрыва составила 70 «квадратов». Прокуратура также организовала проверку.

- Информация о потерпевших уточняется. Предварительно, за медицинской помощью обратились водитель газовоза и оператор АГЗС, но данная информация будет уточняться, - говорится в сообщении ведомства.