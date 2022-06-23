Появилось видео из уральского села, где пытались убить 11-летнюю девочку

В селе Нижняя Синячиха Алапаевского района Свердловской области продолжаются поиски стрелка, который ранил 11-летнюю девочку в висок. Инцидент произошел вечером 22 июня, когда компания детей гуляла по улице.

- Отрабатывается несколько версий. В том числе проверяется причастность одного из местных жителей, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Девочку и ее мать доставили на вертолете в детскую больницу Екатеринбурга.

- Практическую помощь в раскрытии преступления следователям территориального следственного отдела оказывают сотрудники отдела криминалистики регионального СКР, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

По словам директора местной школы, семья девочки характеризуется положительно.