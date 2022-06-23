В Надыме загорелся УАЗ с газовым баллоном

На тушение пылающего авто огнеборцам потребовалось чуть более 15 минут. Фото: МЧС ЯНАО

В Надыме на улице Комсомольской сгорел УАЗ. На тушение огнеборцам потребовалось около 15 минут. «Буханка» выгорела полностью, сообщает Ямал1.

Отметим, что в Свердловской области взорвалась газовая заправка. Инцидент произошел в Талице. По данным прокуратуры, пострадали два человека. Их доставят в больницу Екатеринбурга.

- В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о промышленной безопасности в части эксплуатации опасного производственного объекте, - сообщили пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

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