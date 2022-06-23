Жители Свердловской области в конце июня смогут наблюдать парад планет

Фото: паблик Вконтакте «Календарь астрономических явлений на Урале»

Жители Свердловской области в конце июня смогут наблюдать необычное астрономическое явление: в один ряд выстроятся Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн, они будут расположены в том же порядке, что и в Солнечной системе относительно Солнца. Специалисты называют это парадом планет.

Как пишет издание «Уральский меридиан», ссылаясь на инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, заметнее всего явление будет 24 и 25 числа в 3 часа ночи в восточной части неба. Кстати, между Венерой и Марсом будет находиться Луна.

Также астрономы сообщают, что в конце месяца наблюдать за парадом планет будет сложно из-за светлых ночей. Отчетливо можно будет увидеть лишь серп Луны, Юпитер и Сатурн. 26 июня Луна будет находиться рядом с Венерой, а 27 окажется рядом с Меркурием.