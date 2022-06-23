Организаторы фестиваля Ural Music Night сделали детский маршрут

Екатеринбуржцы споют «Луч солнца золотого» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятницу, 24 июня состоится фестиваль Ural Music Night. В этом году организаторы впервые сделали площадки для детей и подростков. На них выступят музыкальные ансамбли и коллективы городских домов юношества Так, детскими сценами станут пространства у «Исеть парк», «Свердловского мужского хорового колледжа», а также у окружного дома офицеров. Ранее директор фестиваля рассказывал о том, что нового появится на фестивале в 2022 году.

- Из новинок: около башни Исеть впервые появится детская площадка. Там будут идти музыкальные спектакли «Синий трактор» и «Фиксики». А возле «Динамо» бабушки и дедушки смогут попить чай и исполнить застольные советские песни: «Если вы не бывали в Свердловске», «Ой, кто-то с горочки спустился», - рассказывал директор «Ночи музыки» на радио «Комсомольская правда» Евгений Горенбург. Кроме того, в день мероприятия пройдут и традиционные акции. Так, в здании бывшего Уральского государственного университета исполнят арии с балкона. А на Октябрьской площади под конец фестиваля екатеринбуржцы споют «Луч солнца золотого».

Публикуем детскую программу фестиваля «Ночь музыки»

ПЛОЩАДКА «ИСЕТЬ ПАРК» 15:10 — Вокально-инструментальная группа «БУМ».

16:15 — Программа «Пять с плюсом».

17:00 — Шоу песенных хитов «Синего Трактора».

19:00 — Фиксишоу-2022 «Тайна Новеньких».

СВЕРДЛОВСКИЙ МУЖСКОЙ ХОРОВОЙ КОЛЛДЖ

16:00 — Выступление ансамбля современной академической музыки InterText.

ОДО ЦВО

21:40 — Выступление коллектива Gaerlind студии SoloArt.

22:30 — Выступление коллективов Дома детства и юношества Кировского района.

Напомним, что вход на музыкальные площадки фестиваля «Ночь музыки» бесплатный. Всего в рамках мероприятия пройдут концерты на 100 городских площадках.