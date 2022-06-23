В Нижнем Тагиле девушка сорвалась с балкона во время празднования своего дня рождения

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В Нижнем Тагиле девушка погибла в свой день рождения. Она сорвалась с балкона многоэтажного дома на Ленинградском проспекте № 33. Трагедия случилась в ночь с 22 на 23 июня около 02:45. Видео с места происшествия опубликовало сообщество «Вконтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

- Ирина свой день рождения отмечала. Ей 27 стукнуло. У нее ведь двое маленьких детей осталось. Старшей дочке около 4-х, а младшему еще и года нет. В декрете была, до этого на УВЗ работала. Семья приличная, очень положительная. Алкоголем не злоупотребляли, - уточнила знакомая девушки сообществу «Инцидент Нижний Тагил».

Девушка погибла на месте происшествия. Следственный комитет и полиция уже начали проверку.

- Проводится доследственная проверка по факту данного инцидента, произошедшего в ночь на 23 июня у одного из многоквартирных домов по Ленинградскому проспекту. В результате данного инцидента погибла молодая женщина, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.