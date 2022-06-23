Стала известна полная карта мероприятий «Ночи музыки» в Екатеринбурге

В фестивале примут участие более 2000 артистов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На официальном сайте фестиваля Ural music night, который пройдет уже завтра сформировалась полная карта мероприятий. В этом году жителей города ждет 100 площадок, на которых пройдут концерты самых разных жанров. В фестивале примут участие более 2000 артистов.

Большая часть выступлений пройдет на сценах под открытым небом, а также в заведениях в центре города. Попасть на любую площадку можно будет бесплатно.

Главным хедлайнером фестиваля станет певица МакSим. Ее выступление пройдет на площадке Mотив Stage на Плотинке. Оно начнется в 0:15.

На площадке «Старый Новый Рок» у Главпочтамта в 23:15 выступят группа «Курара», а после их выступления на сцену выйдет Найк Борзов.

На площадке фудмаркета ESTORY в ТРЦ «Гринвич» выступят еще два всем известных хедлайнера. Это группа Uma2rman. Они начнут выступление в 20:00. А в 22:30 на сцену выйдет Ольга Серябкина.

А на площадке для любителей танцев «Дисколенд» на улице Вайнера главным хедлайнером станет бывшая солистка группы «Мираж» Татьяна Овсиевно.

На площадке Hip-hop Stage у Цирка в 00:00 выступит группа из Березовского «АК-47».

Завершится восьмой фестиваль «Ночь музыки» традиционной акцией «Светает» на Октябрьской площади. В 2:00 на сцену выйдет московская группа «Браво» и исполнит свои главные хиты: «Любите, девушки», «Этот город», «Желтые ботинки», «Черный кот» и многие другие.

А в 2:55 музыканты вместе с Камерным Оркестром B-A-C-H исполнят финальную песню «Луч солнца золотого», под которую уральцы встретят рассвет.

Подробную программу мероприятий вы можете прочитать здесь.