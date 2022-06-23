Екатеринбургской больнице №6 передали оборудование для выездной диспансеризации

Больнице передали компьютерный спирограф, медицинскую кушетку и два тонометра. Фото: telegram-канал Алексея Вихарева

В Екатеринбурге центральной городской клинической больнице №6 передали оборудование для выездной диспансеризации. Об этом сообщает глава медицинской фракции гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев в своем telegram-канале.

- Все аппараты могут использоваться для обследований пациентов как в поликлинике, так и в мобильных пунктах диспансеризации, - рассказал он.

Больнице передали компьютерный спирограф, медицинскую кушетку и два тонометра для измерения внутриглазного давления. Медики отметили компактность современного оборудования.

Ранее, в декабре 2021 года, Центральной городской больницы № 7 подарили новое оборудование. Благотворитель приобрел за 200 тысяч рублей кислородный концентратор и шприцевой насос.