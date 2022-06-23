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Общество23 июня 2022 7:10

В Екатеринбурге появился мобильный информационный павильон Москвы

Он разместится на улице Вайнера
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
В павильоне модно узнать событийном календаре Екатеринбурга и Москвы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В павильоне модно узнать событийном календаре Екатеринбурга и Москвы. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге начал работать мобильный туристско-информационный центр Москвы. Павильон появился на улице Вайнера, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- Жители и гости Среднего Урала смогут узнать о достопримечательностях Екатеринбурга и Москвы, а также о событийном календаре двух городов – фестивалях, концертах, выставках и других мероприятиях на летний сезон, - говорится в сообщении.

Также там можно будет взять брошюры и карты.

Мобильный пункт будет работать в столице Урала до 3 июля ежедневно с 10:00 до 22:00. Договоренность о размещении передвижного центра была достигнута на Питерском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2022).