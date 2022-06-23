На Урале цены на большинство продуктов упали

Стоимость помидоров снизилась в среднем на 10,12% Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за неделю с 10 по 17 июня подешевели помидоры, свекла, лук, капуста, яблоки, бананы, соль, сахар, молочные смеси для детского питания, маргарин и варенная колбаса. Это следует из данных Свердловскстата.

Сильнее всего в цене подешевели помидоры. Стоимость снизилась в среднем на 10,12% до 125,34 рубля за килограмм. Капуста упала в цене на 5,85% до 51,98 рубля. Свекла в свою очередь снизилась на 5,64% до 61,09 рубля.

Также подешевела на 4,5% вареная колбаса. Теперь ее в среднем можно купить за 57,69 рубля за килограмм. Стоимость бананов сократилась на 3,68% до 112,42 рубля. Сахар-песок упал в цене на 2,16% до 80,14 рубля. Помимо этого, на 1-2% подешевели маргарин, яблоки и сухие смеси для детского питания.