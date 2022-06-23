В Екатеринбурге мужчина залез на вагон поезда и погиб от удара током

Инцидент произошел в ночь на 23 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

На железнодорожной станции «Шарташ-Лечебный» местный житель залез на вагон грузового поезда и схватился за высоковольтный провод. Его ударило током. Мужчина скончался. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

- В результате полученных повреждений потерпевший скончался. Личность погибшего устанавливается, - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в ночь на 23 июня. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов. Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Ранее в Асбесте скончался 35-летний электрослесарь. 26 апреля он нарушил технику безопасности при ремонте распределительного пункта. Он допустил короткое замыкание и попал под электрическую дугу напряжением шесть тысяч ватт.