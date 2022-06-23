На трассе Казнь-Екатеринбург появится вертолетная площадка

Многофункциональные зоны – это одна из отличительных особенностей строящейся дороги. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Правительство Свердловской области согласовало строительство многофункционального сервиса и вертолетной площадки на платной скоростной трассе Москва – Казань – Екатеринбург (М-12). Он разместится на участке под Красноуфимском. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Здесь появятся автозаправочные станции мощностью не менее тысячи заправок в сутки, кафе, мотель, площадка для торговли местными продуктами и сувенирами, - говорится в сообщении.

Помимо этого планируется разместить в зоне сервиса станцию технического обслуживания машин, мойку, стоянку на несколько десятков машиномест для грузовых авто и более ста машиномест для легковушек. В том числе будут предусмотрены парковки для маломобильных граждан.

Кроме того, на территории придорожного сервиса будут транспортно-пересадочный узел, столики со скамьями, беседки, детская площадка и стационарный санузел. Также там хотят построить вертолетную площадку

В компании «Автодор», занимающейся строительством скоростной трассы М-12, объяснили, что многофункциональные зоны – это одна из отличительных особенностей строящейся дороги.