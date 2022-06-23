В Екатеринбурге вместо бывшего хлебозавода могут построить индустриальный парк

Мэр рассказал, то уже есть заинтересованные этой территорией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте бывшего хлебозавода на улице 8 Марта, 203 могут построить индустриальный парк. Об этом сообщает мэрия.

- Эту площадку можно рассматривать как небольшой индустриальный парк, и уже есть те, кто заинтересованы в развитии этой территории, - заявил глава города Алексей Орлов.

Земля завода составляет больше 15 тысяч квадратных метров. Там есть производственные и другие здания с инженерными сетями. Мэр объяснил, что этот участок могут отдать под размещение производств пищевой промышленности. Например, там может расположиться производство одноразовой посуды и упаковки из бумаги и картона.

Сейчас вопрос развития территории бывшего хлебозавода прорабатывается мэрией совместно с министерством промышленности и науки Свердловской области. Орлов подчеркнул, что для предприятий, которые предлагают создать производства, направленные на импортозамещение, есть возможность воспользоваться различными льготами.