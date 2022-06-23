Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Экономика23 июня 2022 4:20

В Екатеринбурге вместо бывшего хлебозавода могут построить индустриальный парк

Там могут расположиться производства пищевой промышленности
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Мэр рассказал, то уже есть заинтересованные этой территорией

Мэр рассказал, то уже есть заинтересованные этой территорией

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На месте бывшего хлебозавода на улице 8 Марта, 203 могут построить индустриальный парк. Об этом сообщает мэрия.

- Эту площадку можно рассматривать как небольшой индустриальный парк, и уже есть те, кто заинтересованы в развитии этой территории, - заявил глава города Алексей Орлов.

Земля завода составляет больше 15 тысяч квадратных метров. Там есть производственные и другие здания с инженерными сетями. Мэр объяснил, что этот участок могут отдать под размещение производств пищевой промышленности. Например, там может расположиться производство одноразовой посуды и упаковки из бумаги и картона.

Сейчас вопрос развития территории бывшего хлебозавода прорабатывается мэрией совместно с министерством промышленности и науки Свердловской области. Орлов подчеркнул, что для предприятий, которые предлагают создать производства, направленные на импортозамещение, есть возможность воспользоваться различными льготами.