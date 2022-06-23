Организаторы «Ночи музыки» объяснили появление людей-енотов в Екатеринбурге

Еноты забрались даже на «Высоцкий». Фото: Ural Music Night

Жители Екатеринбурга заметили на улицах города людей с гримом енотов. Организаторы фестиваля «Ночь музыки» объяснили, что енот – это символ мероприятия в этом году.

- В енотах есть то же, что есть в «Ночи музыки» — Екатеринбург и ноты. Без города и без музыки фестиваль невозможен, - заявили организаторы.

Идея с енотам появилась еще восемь лет назад. Фото: Ural Music Night

Последние две недели люди-еноты танцевали на Плотинке и пели под гитару. Они даже провели субботник на одной из площадок фестиваля — у памятника группе Beatles. Также еноты играли с детьми, ходили по барам, стирали белье в реке, катались на сапах и занимались городским альпинизмом на небоскребе «Высоцкий».

- Когда восемь лет назад мы придумывали самый масштабный фестиваль, мы хотели назвать его «Екатеринбургская ночь нот». Сокращенно — енот, - рассказал директор фестиваля Ural Music Night Евгений Горенбург.

Последние две недели люди-еноты танцевали на Плотинке и пели под гитару. Фото: Ural Music Night

Он отметил, что в сложные времена людям не хватает веселья, поэтому и вспомнили о старой идее. 23 июня у людей-енотов на улице можно будет получить стикеры.