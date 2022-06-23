В бутике свердловских властей в ТЦ VEER Mall продукцию представят 11 бизнесменов

Пространство получило название «ИМЕНА» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представить свою продукцию в кобрендинговом бутике в ТРЦ VEER Mall смогут 11 предпринимателей. Они полгода не должны будут платить за аренду, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

- В числе победителей конкурса — производители повседневной, детской и спортивной одежды, украшений, аксессуаров из кожи, купальников, эко-товаров, - говорится в сообщении.

Директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев рассказал, что бутик откроется в начале июля. Пространство получило название «ИМЕНА». Также у площадки будет свой fashion–хедлайнер, который будет выступать в роли наставника для молодых брендов.

- Среди резидентов также есть несколько уже популярных в Екатеринбурге производителей, например, Dragonfly, - сообщил Пиличев.

Кобрендинговый бутик является совместным проектом правительства Свердловской области, администрации Екатеринбурга, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства и ТРЦ VEER Mall.