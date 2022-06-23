Тагильчанин стал призером чемпионата России по жонглированию

Мужчина занял третье место в чемпионате. Фото: Администрация Нижнего Тагила

Житель Нижнего Тагила стал призером чемпионата России по силовому жонглированию. Как сообщает городская Администрация, в соревнованиях, которые проходили в ХМАО, участвовало около 300 спортсменов из разных регионов.

- Нижний Тагил представлял Кирилл Мацюк из клуба "Талипыч" Дворца национальных культур микрорайона Рудника, - рассказали в мэрии.

Мужчина занял третье место в чемпионате, выполнив норматив кандидата в мастера спорта. Тагильчанин также уже становился призером соревнований в России и Европе.

Ранее мы писали, что уральская школьница поставила мировой рекорд по самому большому количеству рекордов. У 12-летней Каролины Черных из Екатеринбурга их уже 187 штук, в основном в силовом спорте. Часть из них мировые, часть – национальные.