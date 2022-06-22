В Красноуральске из горящего дома спасли двоих жильцов

На место оперативно приехали восемь пожарных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуральске в многоквартирном доме произошел пожар. Как сообщает ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 22 июня в 22:13 в Пригородном переулке.

- На площади 8 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире, расположенной на втором этаже муниципального двухэтажного жилого дома, - рассказали в МЧС.

На место оперативно приехали восемь пожарных на двух машинах. Они с помощью специальных устройств спасли двух жильцов и потушили пламя в 22:26, а проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 22:50. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее мы писали, что в поселке Мартюш Каменского городского округа из горящего дома спасли человека. По данным ГУ МЧС по Свердловской области, инцидент произошел 20 мая в 13:56 на улице Калинина.