В Полевском завершились поиски женщины, пропавшей в лесу

Свердловчанка нашлась живой. Фото: поисковой отряд "Лиза Алерт"

В Полевском завершились поиски Чалышевой (Балабановой) Светланы Аркадьевны. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», женщина ушла 21 июня в лес и пропала.

Сегодня ночью, 22 июня, волонтеры сообщили, что свердловчанка нашлась живой.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски Панькина Виктора Анатольевича. По данным поискового отряда «Лиза Алерт», 66-летний мужчина пропал в микрорайоне Уралмаш 28 мая 2022 года.

Также в Свердловской области завершились поиски двух школьников. Как сообщает поисковой отряд «Лиза Алерт», 12-летний Емельянов Иван и 9-летний Емельянов Петр пропали 24 мая в городе Богданович.