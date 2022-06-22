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Происшествия22 июня 2022 17:47

Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с мефедроном

Подозреваемый уже был ранее судим
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Подозреваемого доставили в отделение.

Подозреваемого доставили в отделение.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала злоумышленника. Как сообщает городское УМВД, патрульные во время дежурства заметили мужчину, который при виде их занервничал и сбросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производное метилэфедрона, - уточнили в полиции Екатеринбурга.

Подозреваемого доставили в отделение и завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.