Полиция Екатеринбурга задержала мужчину с мефедроном

Подозреваемого доставили в отделение. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала злоумышленника. Как сообщает городское УМВД, патрульные во время дежурства заметили мужчину, который при виде их занервничал и сбросил на землю сверток с неизвестным веществом.

- В дальнейшем эксперты установили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производное метилэфедрона, - уточнили в полиции Екатеринбурга.

Подозреваемого доставили в отделение и завели уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление.