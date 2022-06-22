В селе Малобрусянское завершились поиски 35-летней мамы двоих детей

По одной из версий, Кристина уехала в неизвестном направлении на «Мерседесе» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале завершились поиски молодой мамы Кристины Соловьевой. 35-летняя женщина вечером 18 июня ушла в магазин в селе Малобрусянское, но обратно так и не вернулась. В начале месяца она вместе с дочкой и сыном приехала на дачу к матери.

Ее поисками занимались волонтеры отряда «Прорыв» и отдел полиции Заречного.

- Кристину нашли, слава богу, она живая и здоровая, сейчас мы едем домой, спасибо всем, кто переживал и помогал в поисках, - рассказала «КП-Екатеринбург» мама Кристины Соловьевой.

Напомним, в Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 44-летнего Евгения Александровича Бушуева. Последний раз мужчина выходил на связь 20 июня, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.