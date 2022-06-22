В Екатеринбурге после капитального ремонта открылся один из старейших роддомов города

Известно, что пациентки начали поступать уже с 20 июня. Фото: минздрав Свердловской области

В Екатеринбурге после месячного капитального ремонта открылся один из старейших роддомов города, который расположен в ГКБ № 14, он ведет свою историю еще с 1937 года. Все работы были проведены в рамках проекта «Демография».

- Для комфортного пребывания рожениц, в родильном доме было проведено обновление всех палат акушерского отделения, частично обновлена проводка, проведен ремонт приемного покоя, полностью отремонтирована и обновлена реанимация для женщин, - отметили в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

Известно, что пациентки начали поступать уже с 20 июня, за 85 лет работы родильного дома в его стенах на свет появилось почти двести тысяч девчонок и мальчишек.