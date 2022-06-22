Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Губернатор Свердловской области возложил цветы к Вечному огню в День памяти и скорби – день начала Великой Отечественной войны. В торжественно-траурной церемонии также приняли участие чиновники и первые лица города и региона.

- В День памяти и скорби погибших почтили минутой молчания, которая прошла одновременно на всей территории страны – в 12.15 по московскому времени. В свердловских городах на время проведения минуты молчания на административных зданиях приспустили государственные флаги, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Напомним, в Екатеринбурге в акции «Свеча памяти», посвященной жертвам Великой Отечественной войны, приняли участие около 4,5 тысяч человек. 21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с зажженными свечами.

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