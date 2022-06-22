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Общество22 июня 2022 15:31

Власти Нижнего Тагила заказали у колонии ограждения для моста через городской пруд

Для этой работы привлечены 30 осужденных
Анастасия БАШКИРЦЕВА
Первая партия была отгружена уже первого июня. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Первая партия была отгружена уже первого июня. Фото: ГУФСИН по Свердловской области

Власти Нижнего Тагила заказали у колонии ограждения для моста через городской пруд. Как сообщает ГУФСИН по Свердловской области, около 30 осужденных будут работать над изготовлением трех километров ограждений.

- Ограждения делаются из металлических квадратных труб различного диаметра и свариваются полуавтоматической сваркой, - рассказали в ГУФСИН.

Позже конструкция окрашивается и отправляется заказчику. Первая партия была отгружена уже первого июня.

Ранее мы писали, что свердловские заключенные изготовят мебель для Следственного комитета. За это ГУФСИНу заплатят 32 миллиона рублей. Договоренность была достигнута на выставке средств обеспечения безопасности государства «Interpolitex-2019».