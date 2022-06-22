В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда разыскивают пропавшего 44-летнего мужчину

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 44-летнего Евгения Александровича Бушуева. Последний раз мужчина выходил на связь 20 июня, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 183 сантиметра, худощавое телосложение, волосы седые и короткие, карие глаза, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения уралец был одет в черный живет, зеленые брюки и сланцы. Если вы знаете, где может находиться Евгений Бушуев, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее стало известно, что в селе Малобрусянское разыскивают 34-летнюю жительницу Екатеринбурга Кристину Соловьеву. В начале месяца женщина вместе с дочкой и сыном приехала на дачу к матери. А вечером 18 июня ушла в магазин, но обратно так и не вернулась.