Евгений Куйвашев похвалил школьника из Каменска-Уральского, сдавшего ЕГЭ по физике и русскому 200 баллов

Глава региона призвал бывшего школьника поступать именно в УрФУ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области похвалил школьника из Каменска-Уральского, который сумел получить максимальные баллы на ЕГЭ по физике и русскому языку, именно эти предметы на 100 баллов сдал выпускник школы №35 Николай Топоров.

- Знаю, что он учился на отлично с первого класса, в отличие от меня, если честно. Парень собирается поступать в Московский инженерно-физический институт на факультет нанотехнологий и в Уральский федеральный университет в физико-технологический институт, - написал Евгений Куйвашев в своем Telegram-канале.

Глава региона призвал бывшего школьника поступать именно в УрФУ и назвал Екатеринбург студенческой столицей России.

Как уточняют в ДИПе, в настоящий момент в Свердловской области 86 школьников стобалльников. Также школьники ждут результаты по информатике, обществознанию биологии и иностранным языкам которые объявят в июле.