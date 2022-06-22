Бизнесмены из Екатеринбурга подарили слабовидящему поэту умную технику

Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Меценаты из Екатеринбурга подарили новую технику слабовидящему поэту. Теперь Сергей Мамаев может управлять ей с помощью голоса, а также мобильных приложений. Подарки для Сергея Мамаева купили бизнесмены Фонда святой Екатерины. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Еще в январе дом Сергея Мамаева сгорел вместе со всей техникой, которая помогала ему адаптироваться к жизни. Чиновники из администрации Железнодорожного района помогли Сергею с жильем и выделили комнату. Однако, без новой техники жизнь Сергея была сильно усложнена.

- На компьютере есть программа с озвучкой того, что появляется на экране. Я с легкостью читаю электронную почту, нажав несколько клавиш. Я сам делаю практически все: пишу стихи и прозу. Раньше я долгое время ремонтировал компьютеры. Скоро закончу новый бизнес-план, проведу защиту и вернусь к собственному делу, - рассказывает Сергей Мамаев.

Теперь Сергей Мамаев пользуется подаренной техникой. Среди нее есть такие экземпляры, как: современная стиральная машинка, пылесос, утюг, кофеварка и другие приборы. С ними Сергею легче ориентироваться в пространстве и вести свой быт.