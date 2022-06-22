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Общество22 июня 2022 13:45

В Екатеринбурге завели дело о невыплате зарплаты работникам «Уральского компрессорного завода»

Общий размер задолженности составил более 20 миллионов рублей
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Известно, что больше 300 человек на предприятии вообще не получали денег с апреля этого года

Известно, что больше 300 человек на предприятии вообще не получали денег с апреля этого года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в отношении руководства «Уральского компрессорного завода» возбудили уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы». Известно, что больше 300 человек на предприятии вообще не получали денег с апреля этого года.

- Общий размер задолженности составил более 20 миллионов рублей. В настоящее время по уголовному делу следователем СКР проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы, - уточнили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области.

Напомним, ранее в Камышлове сотрудники местного предприятия «Водоканал» получили зарплату только после вмешательства прокуратуры. Проверка ведомства показала, что с февраля по май этого года без денег остался 81 человек, а сумма долга составила свыше 8,1 миллиона рублей.