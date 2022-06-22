В Екатеринбурге 65-летняя женщина потеряла 1.2 миллиона, поверив телефонным мошенникам

Злоумышленники заверили, что все деньги нужно перевести в «защищенную ячейку» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 65-летняя местная жительница лишилась 1.2 миллиона рублей, поверив телефонным мошенникам. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что неизвестные заставили ее оформить кредит, а полученные средства отправить на «безопасные счета».

- Ей позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудником кредитной организации. Лжеспециалист заявила собеседнице, что кто-то пытается похитить денежные средства с ее накопительного счета, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Злоумышленники заверили, что все деньги нужно перевести в «защищенную ячейку», а также оформить займ, который нужно погасить через «специальный» банкомат, который ей укажут.

Доверчивая женщина выполнила все указания, а, когда длительный звонок был прерван, поняла, что стала жертвой аферистов. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».