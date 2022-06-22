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Общество22 июня 2022 12:28

Власти планируют точечно перекрывать центр Екатеринбурга для проведения Ural Music Night

Кроме того на главных улицах города не будут продавать алкоголь
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Муниципалитет предупреждает, что такие меры могут ввести с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня

Муниципалитет предупреждает, что такие меры могут ввести с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге власти планируют точечные перекрытия движения автомобилей в центре города на время проведения Ural Music Night. Муниципалитет предупреждает, что такие меры могут ввести с 23:00 24 июня до 01:00 25 июня.

- Ограничения могут коснуться следующих участков: улица Бориса Ельцина: от проспекта Ленина до Челюскинцев; проспект Ленина: от Карла Либкнехта до 8 Марта, а также от Мамина-Сибиряка до Тургенева, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Также известно, что с 00:00 22 июня до 00:00 27 июня на площади 1905 года будет запрещена парковка автомобилей.

Кроме того, мэр уральской подписал постановление, согласно которому в центре Екатеринбурга в день проведения фестиваля нельзя будет купить алкоголь. Ограничения будут действовать с 16:00 до 23:00 в периметре улиц Малышева – Луначарского – Шевченко – Николая Никонова – переулок Красный – Челюскинцев – Московская.