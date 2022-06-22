В Ханты-Мансийском автономном округе перевернулся автобус с пассажирами

Фото: Госавтоинспекция Югры

В Ханты-Мансийском автономном округе на 84 километре трассы «Югра» автобус с пассажирами в салоне вылетел в кювет и перевернулся. Известно, что в аварии пострадали три человека. По предварительным данным, 35-летний водитель нарушил правила расположения транспорта на проезжей части.

Как пишет ugra-news.ru, любое нарушение Правил дорожного движения может стать причиной тяжелых последствий и призывает участников дорожного движения к неукоснительному соблюдению ПДД и взаимной вежливости.

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано четыре ДТП. Шесть человек, в том числе один несовершеннолетний травмировались.

Напомним, в Нижневартовске 30-летний нетрезвый водитель за рулем Mazda утроил аварию с участием четырех автомобилей. Все произошло на улице Интернациональной, по предварительным данным мужчина не выдержал безопасную дистанцию и влетел в стоящий на красный Nissan.