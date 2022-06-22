СвЖД объявила о старте проекта «Эвакуация» к 78-й годовщине Победы

Фото предоставлено пресс-службой ОАО «РЖД»

Свердловская железная дорога начала работу над формированием уникального эшелона «Эвакуация». Передвижная выставка будет посвящена трудовому подвигу рабочих и железнодорожников в первые годы Великой Отечественной войны – эвакуации промышленных предприятий из европейской части страны на Урал. Запуск поезда запланирован на май 2023 года.

Для создания исторической экспозиции СвЖД ведет сбор оборудования военных лет, документов, фотографий и кинохроники. Сегодня в Каменске-Уральском состоялась торжественная передача первых экспонатов для эшелона «Эвакуация» – раритетных станков. В мероприятии приняли участие начальник СвЖД Иван Колесников, заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков, глава Каменска-Уральского Алексей Герасимов, директора предприятий.

Каменск-Уральский литейный завод предоставил вертикальный винтовой фрикционный пресс, выпущенный в 1938 году. Завод ОЦМ – эксцентриковый пресс 1939 года. РУСАЛ Каменск-Уральский передал станок для штамповки (винтовой фрикционный пресс) 1940 года. Металлургический завод – лопасть легендарного штурмовика Ил-2. Все эти эвакуированные на Урал предприятия работали на оборонную промышленность, выпускали детали и боеприпасы для различных типов вооружения.

– В годы войны железная дорога выполняла беспрецедентный по масштабам объем перевозок. В фантастически короткие сроки был перевезен в тыл и сохранен весь промышленный базис страны, культурные ценности, научные и рабочие кадры. Мы хотим рассказать молодому поколению, что такое эвакуация, насколько важна была ее роль в победе Советского Союза в Великой Отечественной войне. Впервые в стране мы создаем эшелон, на платформах которого разместятся станки и оборудование военного времени, – отметил начальник СвЖД Иван Колесников.

В годы войны Урал стал крупнейшим пунктом промышленной эвакуации, индустриальным кластером, благодаря которому во многом был определен победный исход войны. В регион было перебазировано 830 предприятий, а Свердловская область стала площадкой для 212 заводов.

В Каменск-Уральский эвакуировали 26 предприятий из Москвы, Ленинграда, Тулы, Тихвина, Воронежа, Днепропетровска, Донецка, Мариуполя, Таганрога, Балашихи, Саратова, Ростова-на-Дону. На станцию Синарская (сейчас станция Каменск-Уральский) поступили тысячи единиц станков и оборудования, прибыли десятки тысяч рабочих, миллионы тонн важнейшего груза. Только для одного Уральского алюминиевого завода железнодорожники разгружали до 600 вагонов в сутки.