Определились участники «Встречи выпускников КВН», которая пройдет в Екатеринбурге

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Определились команды-участницы «Встречи выпускников КВН», которая пройдет 15 июля на сцене Екатеринбург-ЭКСПО. Известно, что в уральскую столицу прибудут следующие коллективы: армавирская «Русская Дорога», кировская «Вятка», сборная Снежногорска из Мурманска и иркутские «Раисы».

- Команды-ветераны будут соревноваться в традиционных конкурсах: «Приветствие», «Разминка», «Студенческий театр эстрадных миниатюр» и «Музыкальное домашнее задание». Вести шоу будет основатель КВН Александр Масляков, - рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Известно, что с 2019 года встречи команд-чемпионов высшей лиги КВН разных лет проходят именно в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО. За это время на игры приезжали «Уральские пельмени», «Сборная Камызякского края», «ГородЪ ПятигорскЪ», «Борцы – Северный десант», «Вятка» и «Азия MIX».

По правилам к встрече допускаются только финалисты Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.