Житель Ямала украл все накопления родственницы

Женщина сама передала ему пароли от своих счетов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Приуральского района лишилась миллиона из-за родственника. По данным портала Ямал1, северянка доверила близкому пароли от счетов. Мошенник сразу же перевел себе все накопления женщины. Полиция уже возбудила уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

А в Екатеринбурге 38-летний местный житель доверился мошенникам и отдал им 329 тысяч рублей. Лжесиловик заявил, что ведется расследование в отношении мошенников. Также он подчеркнул, что мужчине надо следовать инструкциям специалиста, разговаривавшего с ним ранее, чтобы помочь изобличить возможных преступников.

Потерпевший рассказал полицейским, что слышал о подобных видах телефонного мошенничества, но на него было оказано психологическое воздействие.