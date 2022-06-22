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Происшествия22 июня 2022 11:20

Житель Ямала украл все накопления родственницы

Теперь ему грозит до 10 лет колонии
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Женщина сама передала ему пароли от своих счетов

Женщина сама передала ему пароли от своих счетов

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Приуральского района лишилась миллиона из-за родственника. По данным портала Ямал1, северянка доверила близкому пароли от счетов. Мошенник сразу же перевел себе все накопления женщины. Полиция уже возбудила уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

А в Екатеринбурге 38-летний местный житель доверился мошенникам и отдал им 329 тысяч рублей. Лжесиловик заявил, что ведется расследование в отношении мошенников. Также он подчеркнул, что мужчине надо следовать инструкциям специалиста, разговаривавшего с ним ранее, чтобы помочь изобличить возможных преступников.

Потерпевший рассказал полицейским, что слышал о подобных видах телефонного мошенничества, но на него было оказано психологическое воздействие.