Художница из Екатеринбурга дорисовала работы Тимофея Ради и Покраса Лампаса

На «Метасупрематическом кресте» появилась надпись «Великий вопрос жизни — хорошо выглядеть на фото». Фото: фестиваль «ЧО»

В Екатеринбурге Олеся Ильенок дорисовала работы уличных художников Тимофея Ради и Покраса Лампаса. Она сделала это в цифровом виде. Об этом сообщает команда фестиваля «ЧО».

- В уличном искусстве, как и в любом другом, художники любят рефлексировать на тему искусства как такового — что такое уличное искусство, какие термины его характеризуют, что трушно, а что нет, нужно ли друг друга закрашивать или это неуважение? – размышляет художница.

Она отметила, что некоторые обижаются, когда их работы закрашивают. Однако она подчеркнула, что изменила граффити лишь в цифровом варианте.

Ильенок дорисовала работу «Метасупрематический крест» Покраса Лампаса на площади Первой Пятилетки. Она добавила туда надпись «Великий вопрос жизни — хорошо выглядеть на фото». Художница объяснила, что люди, которые ходят по работе не всегда могут ее заметить. А вот на фото сверху она выглядит эффектно.

Ильенок внесла изменения в надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем» Тимофея Ради. Фото: фестиваль «ЧО»

Также Ильенок внесла изменения в надпись «Кто мы, откуда, куда мы идем» Тимофея Ради на здании Приборостроительного завода. Она нашла свой ответ на вопрос и добавила его: «Весна настала, потому что мы не знаем, куда мы идем».

Художница подкорректировала работу «Любовь» Ильи Мозги у ТЦ «Мега». Фото: фестиваль «ЧО»

Кроме того, художница подкорректировала работу «Любовь» Ильи Мозги у ТЦ «Мега». В оригинале фразу можно перевести как «Любовь не продается». Ильенок дополнила ее новым смыслом: «Любовь это все станет твоим».