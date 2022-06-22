Президент РФ наградил главного врача скорой помощи Екатеринбурга

Главный врач станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев на радио «Комсомольская правда». Фото: Людмила ВАРАКИНА

Президент России Владимир Путин указом от 20 июня 2022 года присвоил почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» главному врачу Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорю Пушкареву.

Игорь Борисович начинал свою работу на скорой помощи еще санитаром, главным врачом он был назначен 12 лет назад - в июне 2010 года. За это время была проведена большая работа по информатизации станции, в том числе по передаче вызовов в отделения неотложной помощи поликлиник Екатеринбурга, что сократило время доезда бригад скорой помощи на экстренные вызовы, при которых есть угроза жизни пациента.

Во время пандемии COVID-19 нагрузка на скорую помощь Екатеринбурга значительно возросла – уже в 2020 году количество вызовов скорой помощи в Екатеринбурге возросло до 450 тысяч в год против обычной нагрузки в 380-390 тысяч. В конце прошлого года скорая Екатеринбурга обслуживала до 1500 вызовов сутки при доковидной нагрузке в 1100-1200 вызовов в сутки. Об этом он рассказывал в интервью в нашей редакции в ноябре 2021 года.