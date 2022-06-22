Росгвардейцы нашли подозреваемого у дома на улице Челюскинцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали подозреваемого в разбойном нападении на горожанина в подъезде дома в переулке Невьянском. Мужчину избили и отобрали у него телефон 20 июня, сообщает Управление Росгвардии по Свердловской области.

- Когда сотрудники прибыли по указанному адресу, на месте происшествия находились наряд патрульно-постовой службы и бригада медиков, которые оказывали помощь пострадавшему, - говорится в сообщении.

Пострадавшим оказался 47-летний мужчина. Он рассказал о произошедшем с ним стражам порядка. Они записали приметы подозреваемого. Его обнаружили у дома на улице Челюскинцев. Росгвардейцы и полицейские задержали его и доставили на место происшествия. Пострадавший опознал в нем нападавшего.

Подозреваемым оказался 48-летний мужчина. Он неоднократно привлекался к уголовной ответственности и был осужден за кражу, умышленное причинение вреда здоровью и угрозу убийством. Пострадавший горожанин сейчас проходит лечение в больнице.

- Мужчина дал признательные показания. По его словам, он успел сбыть похищенные мобильные устройства за вознаграждение, - рассказали в городском УМВД.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Полицейские ищут похищенный телефон.