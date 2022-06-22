Уральские вузы будут помогать ЛНР готовить специалистов для работы с молодежью

Какие именно вузы могут заняться подготовкой специалистов, пока не уточняется. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прибыли представители духовенства из ЛНР с визитом для укрепления международного духовно-религиозного сотрудничества между Уралом и Луганской Народной Республикой. В этом им будут помогать екатеринбургские университеты.

- Наше духовенство осталось со своим народом на территории Луганской Народной республики. Народ не остался один на один со своими проблемами. Паства не брошена, - сказал наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн (Сухина). - Но сегодня мы обсуждаем вопросы взаимодействия с вузами Свердловской области для обучения наших помощников, которые будут нам помогать в нашей работе с молодежью в Луганской народной республике.

Добавим, что в середине мая Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами. Подписание соглашения состоялось в столице ЛНР.