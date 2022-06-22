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Общество22 июня 2022 9:05

Уральские вузы будут помогать ЛНР готовить специалистов для работы с молодежью

Об этом рассказали представители духовенства из Луганска
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Какие именно вузы могут заняться подготовкой специалистов, пока не уточняется.

Какие именно вузы могут заняться подготовкой специалистов, пока не уточняется.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург прибыли представители духовенства из ЛНР с визитом для укрепления международного духовно-религиозного сотрудничества между Уралом и Луганской Народной Республикой. В этом им будут помогать екатеринбургские университеты.

- Наше духовенство осталось со своим народом на территории Луганской Народной республики. Народ не остался один на один со своими проблемами. Паства не брошена, - сказал наместник Свято-Вознесенского мужского монастыря Луганской епархии архимандрит Иоанн (Сухина). - Но сегодня мы обсуждаем вопросы взаимодействия с вузами Свердловской области для обучения наших помощников, которые будут нам помогать в нашей работе с молодежью в Луганской народной республике.

Добавим, что в середине мая Нижний Тагил и Луганск стали городами-побратимами. Подписание соглашения состоялось в столице ЛНР.