Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 8:51

Красотка с пышными формами из Екатеринбурга прилетела в Сеул на конкурс «Миссис Вселенная»

Елена Белоусова взяла с собой 40 килограммов вещей
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Елены Белоусовой

Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Елены Белоусовой

Екатеринбургская модель Елена Белоусова прилетела в Южную Корею, чтобы поучаствовать в международном конкурсе «Миссис Вселенная». С собой уральская красавица взяла 40 килограммов вещей. В общей сложности перелет из Екатеринбурга в Сеул длился больше 16 часов.

- Встретили нас замечательно: помогли с багажом, проводили на тест на COVID-19, записали страну и титул, вручили ленту. Родные очень за меня переживают и поддерживают, говорят, что я самая достойная и гордятся мной. Дочь сейчас вместе с бабушками. Конкурс «Миссис Вселенная» начнется с 24 июня, так как еще не все девушки приехали. В настоящий момент нас везут в город Йосу в отель, - рассказала «КП-Екатеринбург» модель Елена Белоусова.

По словам Елены, у каждой из участниц с собой минимум 2-3 чемодана с вещами. Наряды красавиц занимают так много места, что их везут в отдельной машине.