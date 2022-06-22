Красотка с пышными формами из Екатеринбурга прилетела в Сеул на конкурс «Миссис Вселенная»

Фото: социальная сеть «Вконтакте» личная страница Елены Белоусовой

Екатеринбургская модель Елена Белоусова прилетела в Южную Корею, чтобы поучаствовать в международном конкурсе «Миссис Вселенная». С собой уральская красавица взяла 40 килограммов вещей. В общей сложности перелет из Екатеринбурга в Сеул длился больше 16 часов.

- Встретили нас замечательно: помогли с багажом, проводили на тест на COVID-19, записали страну и титул, вручили ленту. Родные очень за меня переживают и поддерживают, говорят, что я самая достойная и гордятся мной. Дочь сейчас вместе с бабушками. Конкурс «Миссис Вселенная» начнется с 24 июня, так как еще не все девушки приехали. В настоящий момент нас везут в город Йосу в отель, - рассказала «КП-Екатеринбург» модель Елена Белоусова.

По словам Елены, у каждой из участниц с собой минимум 2-3 чемодана с вещами. Наряды красавиц занимают так много места, что их везут в отдельной машине.