Мамочке из Екатеринбурга предложили купить место в садике за 15 тысяч

Горожанка решила, что это мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Екатеринбурга хотела перевести ребенка из одного детского сада в другой. Она даже подала уже заявление в районный отдел образования. После этого женщине пришло сообщение от незнакомого номера с предложением купить место в садике, сообщает портал E1.RU.

Неизвестный предложил горожанке место в садике для ее ребенка без очередей за 15 тысяч рублей. Собеседник заявил, что женщине нужно скинуть данные ребенка и сразу перевести на карту деньги. Затем ей якобы скажут, куда подходить и с какими документами для оформления ребенка в детский сад.

- Думаю, это мошенничество, и ни детский сад, ни отдел образования не имеют к этому отношения. Но понятия не имею, откуда у «добрых людей» мой номер телефона и номер желаемого детсада, - рассказала жительница Екатеринбурга.