«Екатеринбурггаз» предотвратил трагедию в Кировском районе города

Фото предоставлено пресс-службой АО «Екатеринбурггаз»

Почти полгода собственник одной из квартир дома №54 на улице Мичурина в Кировском районе не пускал в свое жилище сотрудников АО «Екатеринбурггаз» для проверки и ремонта газового оборудования. Накануне квартиру принудительно вскрыли под контролем судебных приставов, представителей управляющей компании, участкового и сотрудников полиции. Состояние газового оборудования, как и самого хозяина, ужаснуло даже опытных газовиков.

Предыстория: 24 января 2022 года во время планового технического обслуживания в многоквартирном доме на ул. Мичурина, 54 газопровод по одному из стояков не выдержал опрессовку, что говорит о негерметичности системы. При этом, допуск для проверки оборудования не был предоставлен только в одну квартиру. Специалисты компании были вынуждены отключить от газа 10 квартир, чтобы обезопасить жителей подъезда. Все это время, в течение почти полугода, собственник квартиры отказывался впускать кого-либо в свое жилище, а его соседи страдали от отсутствия газа. Жители дома писали многочисленные жалобы в надзорные инстанции на газовиков, требуя немедленно восстановить газоснабжение.

По суду было принято решение о принудительном проникновении в жилище. Когда дверь в злополучную квартиру взломали – соседи сказали газовикам «спасибо». Внутри обнаружили хозяина в неадекватном состоянии, а также разукомплектованную газовую плиту. Если бы газ был пущен, пока специалисты АО «Екатеринбурггаз» не устранили нарушения, последствия для жителей дома могли быть очень печальными. Трагедию удалось предотвратить. Теперь газоснабжение дома, за исключением данной квартиры, восстановлено.

Отметим, что с начала 2022 года только на территории Кировского района уральской столицы это уже третий случай принудительного вскрытия квартиры для допуска к газовому оборудованию.

В очередной раз просим жителей газифицированных домов – обеспечивать своевременный доступ сотрудников «Екатеринбурггаза» для плановых проверок оборудования. Потребители газа их часто игнорируют, а ведь именно в ходе техобслуживания выявляются и устраняются утечки газа, неполадки в системе газоснабжения, вовремя обнаруживаются неисправности в работе оборудования, которые могут стать причиной трагедии. За 2022 год аварийные бригады выезжали на заявки о запахе газа уже около 3800 раз.

Особенно сейчас, в сезон отпусков, напоминаем потребителям: если в назначенный день вы будете далеко от дома и не сможете предоставить доступ в квартиру – обратитесь в контакт-центр АО «Екатеринбурггаз» по телефону + 7 (912)-04-00-004 и согласуйте удобную дату проверки. Это ваша безопасность и она в ваших руках.