Алина Загитова отказала Клаве Коке в боксерском поединке

По словам спортивного комментатора, Клава хотела, чтобы ее соперницей стала Алина Загитова Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между звездой Black Star Клавой Кокой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой мог состояться боксерский поединок. Об этом в своем telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

- Кстати, по моей информации Клава Кока очень хотела быть соперницей Алины Загитовой в боксерском поединке!!!! Но Загитова не захотела сражаться с Клавдией!!! Такие дела, брат!!!, - поведал российский телеведущий.

Ранее Клава Кока поделилась с подписчиками сексуальными фото в купальнике. Она прилетела в Ялту, чтобы дать несколько концертов, но не упустила возможность отдохнуть и расслабиться в шикарном бассейне.

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