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Звезды22 июня 2022 8:02

Алина Загитова отказала Клаве Коке в боксерском поединке

Об этом в своем telegram-канале сообщил Дмитрий Губерниев
Татьяна САМОЙЛОВА
Татьяна САМОЙЛОВА
По словам спортивного комментатора, Клава хотела, чтобы ее соперницей стала Алина Загитова

По словам спортивного комментатора, Клава хотела, чтобы ее соперницей стала Алина Загитова

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между звездой Black Star Клавой Кокой и олимпийской чемпионкой по фигурному катанию Алиной Загитовой мог состояться боксерский поединок. Об этом в своем telegram-канале сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

- Кстати, по моей информации Клава Кока очень хотела быть соперницей Алины Загитовой в боксерском поединке!!!! Но Загитова не захотела сражаться с Клавдией!!! Такие дела, брат!!!, - поведал российский телеведущий.

Ранее Клава Кока поделилась с подписчиками сексуальными фото в купальнике. Она прилетела в Ялту, чтобы дать несколько концертов, но не упустила возможность отдохнуть и расслабиться в шикарном бассейне.

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