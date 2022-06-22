В Екатеринбург не привезут робота Дуняшу, которая покорила петербургский экономический форум

Робот-блондинка может беседовать с посетителями кибер-кафе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уникальное кибер-кафе «Дуняша» не привезут на выставку «Иннопром-2022» в Екатеринбурге, который пройдет с 4 по 7 июля. Ранее, стенд с роботом «Дуняша» произвел фурор на Петербургском международном экономическом форуме. Посетителей впечатлила роботизированная блондинка с четвертым размером груди, которая угощала форумчан кофе и мороженным.

- Будем ли мы принимать участие в выставке «Иннопром», пока не решили. Что касается кибер-кафе «Дуняша», то мы точно не повезем ее в Екатеринбург. Пока есть только два города, где будет «Дуняша» - это Нижний Новгород и Пермь, - рассказал «КП-Екатеринбург» основатель компании Promobot Олег Кивокурцев.

Прототипом «Дуняши» стала победительница конкурса красоты «Мисс Пермь – 2014» Диана Габдуллина. Буфетчица «Дуняша» может не только делать напитки и подавать мороженое, но и разговаривать, а также рассказывать сказки Пушкина. Изготавливается такой робот не один месяц, а его цена около 15 миллионов рублей. Напомним, главной темой промышленной выставки «Иннопром-2022» стал «Промышленный переход: от вызовов к новым возможностям». В этот раз страной-партнером Свердловской области и Екатеринбурга стал Казахстан.