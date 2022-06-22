В Екатеринбурге В ДТП с двумя легковушками пострадала 12-летняя девочка

В аварии также пострадал водитель Opel. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Гурзуфская столкнулись Chevrolet Cruze и Opel Corsa. В аварии пострадали 12-летняя девочка и 30-летний водитель одной из легковушек. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- Chevrolet Cruze, двигаясь по улице Белореченская со стороны улицы Посадская в сторону Гурзуфской при выезде со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрестке с поворотом налево не уступил дорогу Opel Corsa, - говорится в сообщении.

Последняя легковушка ехала по главной дороге слева по ходу движения Chevrolet. ДТП произошло около восьми утра 22 июня. В аварии пострадала девочка, которая ехала в Chevrolet и водитель Opel. Их доставили в больницы.

За первые пять месяцев 2022 года по вине водителей в городе произошло 299 ДТП. В них погибли 17 человек, еще 405 получили травмы различной степени тяжести.