Жительницу Екатеринбурга оштрафовали из-за беременности 15-летней дочки

Пара встречается с мая прошлого года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительницу Екатеринбурга оштрафовали за неисполнение родительских обязанностей. Полиция составила на 40-летнюю женщину административный протокол после известий о беременности ее 15-летней дочки.

- В середине июня в женскую консультацию обратилась мама с дочкой. Несовершеннолетняя была на 10 неделе беременности. С мая прошлого года она встречается с 25-летним парнем, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

Молодой человек стал фигурантом уголовного дела по статье 134 УК «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев.

Напомним, что весной в Екатеринбурге скончался 14-летний мальчик. Он вместе с другом употребил мефедрон.