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Общество22 июня 2022 6:54

В акции «Свеча памяти» приняли участие 4,5 тысячи жителей Екатеринбурга

Они прошли колонной по проспекту Ленина
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в акции «Свеча памяти», посвященной жертвам Великой Отечественной войны, приняли участие около 4,5 тысяч человек. 21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с зажженными свечами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

После шествия горожане выстроились в слово «Помним». Также в акции приняли участие заместитель губернатора Павел Креков и первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий.

После шествия горожане выстроились в слово «Помним». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После шествия горожане выстроились в слово «Помним». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Сегодня мы должны понимать главное – мы наследники того поколения, которое подвиг этот совершило. Мы должны не только помнить, но и быть достойными той великой славы и того великого подвига, - выступил перед участниками акции Креков.

Акция «Свеча памяти» проходит с 2009 года. В рамках нее россияне зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Свечи появляются в окнах домов, на военных мемориалах и площадях.