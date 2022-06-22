В акции «Свеча памяти» приняли участие 4,5 тысячи жителей Екатеринбурга

21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге в акции «Свеча памяти», посвященной жертвам Великой Отечественной войны, приняли участие около 4,5 тысяч человек. 21 июня прошло традиционное шествие по проспекту Ленина от Главпочтамта до площади 1905 года с зажженными свечами, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

После шествия горожане выстроились в слово «Помним». Также в акции приняли участие заместитель губернатора Павел Креков и первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий.

После шествия горожане выстроились в слово «Помним». Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Сегодня мы должны понимать главное – мы наследники того поколения, которое подвиг этот совершило. Мы должны не только помнить, но и быть достойными той великой славы и того великого подвига, - выступил перед участниками акции Креков.

Акция «Свеча памяти» проходит с 2009 года. В рамках нее россияне зажигают свечи в честь 27 миллионов погибших в Великой Отечественной войне. Свечи появляются в окнах домов, на военных мемориалах и площадях.