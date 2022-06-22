Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июня 2022 6:28

Рабочие закроют проезд по улице Степана Разина в Екатеринбурге

Ограничение будет действовать с 22 июля по 5 августа
Анастасия ШИПИЦИНА
Анастасия ШИПИЦИНА
Закрытие движения связано со строительством сетей водоснабжения

Закрытие движения связано со строительством сетей водоснабжения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перекроют движение по улице Степана Разина. Ограничение будет действовать в районе дома № 2. Об этом сообщает мэрия.

- Транспорт будет направлен по улицам Декабристов, 8 Марта, Народной Воли, - говорится в сообщении.

Улицу рабочие МУП «Водоканал» перекроют с 22 июля по 5 августа. Закрытие движения связано с тем, что на этом участке будут строить сети водоснабжения.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут.

Ранее стало известно, что 22 июня дорожники перекроют движение на трассах Екатеринбург-Шадринск-Курган (Р-354) и Екатеринбург-Тюмень (Р-351). Там будут идти работы. Ограничение будет действовать до 17:00.