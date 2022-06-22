В Екатеринбурге закрыли все магазины «Елисей», кроме одного

При этом гастрономы «Елисейский» остались Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге закрыли все магазины сети «Елисей», кроме одного на улице Шейнкмана, 7. Это пришлось сделать из-за нерентабельности. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал владелец сети Александр Оглоблин.

- Закрытие магазинов связано с тем, что, к сожалению, региональные сети не могут обеспечить таких же закупочных цен, как федеральные. Поставщики зачастую дают цены региональным сетям чуть ли не дороже, чем федеральные сети уже могут позволить себе торговать, - объяснил бизнесмен.

Оглоблин отметил, что команда решила сократить число точек сети в два этапа. На первом они сдали помещения магазинов «Пятерочке», а на втором этапе – «Монетке».

- В гастрономах «Елисейский» очень высокая доля собственного производства, а также каких-то уникальных товаров. Поэтому именно в этом формате мы и решили на сегодняшний день остаться, - добавил предприниматель.

Также он рассказал, что, помимо точки на Шейнкмана, есть магазин с названием «Елисей» на улице Юмашева, 5. По словам Оглоблина, эта точка маленькая и приносит прибыль. Возможно, ее реконструируют и переименуют в «Елисейский».

На 2019 год в Екатеринбурге насчитывалось 22 точки магазинов «Елисей». После этого их число начало сокращаться.